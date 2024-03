Palmeiras inicia preparação para semifinal do Paulista, e Piquerez treina após corte no Uruguai 

Verdão enfrenta Novorizontino, pela semifinal do Paulista, no dia 28 de março.

Após três dias de folga, o Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol na manhã desta quarta-feira para iniciar a preparação visando a semifinal do Campeonato Paulista de 2024.

O Verdão enfrentará o Novorizontino em confronto único, com data e local definidos nesta quarta: será a volta do clube ao Allianz Parque após um mês e meio, com o duelo marcado para as 21h35 do dia 28 de março.

O Palmeiras tem uma semana livre por conta da pausa para a Data Fifa e trabalha sem três jogadores no elenco: Endrick, Murilo e Richard Ríos, que foram convocados para as seleções brasileira e colombiana.

Piquerez seria mais um nessa lista, mas uma confusão nas datas da viagem do lateral-esquerdo terminou causando o corte dele da lista de Marcelo Bielsa no Uruguai. Com isso, trabalhou com o elenco normalmente nesta quarta-feira.

Com a data marcada pela Federação, porém, a tendência é que o Verdão tenha o elenco completo à disposição para a semifinal. Endrick, Murilo e Richard Ríos devem voltar ao Brasil no dia 27 de março, no avião da presidente Leila Pereira.

Na movimentação desta manhã, os jogadores fizeram um trabalho de ativação muscular no centro de excelência e foram ao campo para atividades técnicas com objetivos específicos.

Os lesionados Bruno Rodrigues, Dudu e Gustavo Gómez, por sua vez, cumpriram cronograma de recuperação com o Núcleo de Saúde e Performance.

*Com informações do ge