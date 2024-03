Palmeiras goleia Ponte Preta em Barueri e vai à semi do Paulistão 

Flaco López comanda espetáculo alviverde com três gols, dispara como artilheiro do torneio e confirma favoritismo do Verdão.

Sem qualquer susto ou surpresa, o Palmeiras fez sua melhor apresentação em 2024, atropelou, goleou a Ponte Preta por 5 a 1 na noite do último sábado, na Arena Barueri, e avançou à semifinal do Campeonato Paulista.

Favorito absoluto no jogo único das quartas de final, o Verdão se impôs, abriu o placar logo no segundo minuto, não deixou mais o adversário reagir e construiu a vitória com três gols de Flaco López, um de Murilo e um de Piquerez – Renato diminuiu. Letal, o time de Abel Ferreira foi eficiente e mostrou por que é o principal candidato ao título estadual – com Flaco agora disparado na artilharia da competição, com 10 gols. À Ponte, agora eliminada, resta o foco na Série B do Brasileirão – que começa em abril.

O que vem por aí?

Agora, o Palmeiras terá quase dez dias de treinos por causa da Data Fifa, até pegar o Novorizontino pela semifinal do Paulistão. O jogo é previsto para o dia 27 de março, em horário que será divulgado pela FPF (Federação Paulista de Futebol).