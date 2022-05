Palmeiras goleia Deportivo Táchira e garante melhor campanha da Libertadores 

Com três de Scarpa, Verdão fecha fase de grupos histórica com 100% de aproveitamento, recordes e vantagem de decidir em casa até as semifinais.

O Palmeiras goleou o Deportivo Táchira por 4 a 1 na noite desta terça-feira (24.mai), no Allianz Parque, e fechou uma fase de grupos histórica na Libertadores. O Verdão de Abel Ferreira, cheio de recordes, conquistou os 18 pontos possíveis no Grupo A, garantiu a melhor campanha do torneio e também a vantagem de poder decidir em casa contra qualquer adversário até as semifinais – a final será em jogo único, em Guayaquil, Equador, dia 29 de outubro.

Gustavo Scarpa, três vezes, e Rony fizeram os gols da vitória, que cravou ainda a marca de melhor ataque da história da fase de grupos, com incríveis 25 gols em apenas seis jogos.

Como fica?

O Palmeiras encerra o Grupo A com 18 pontos, na liderança absoluta, enquanto o Emelec leva a segunda posição e também se classifica, com oito, após golear o Independiente Petrolero por 7 a 0 também nesta terça. O Deportivo Táchira, com sete, fica em terceiro e vai para a Copa Sul-Americana. O sorteio das oitavas de final dos dois torneios ocorre na próxima sexta-feira.

Mais recordes!

O Palmeiras obteve a melhor campanha na história da fase de grupos ao superar o Boca Juniors de 2015, que também somou 18 pontos em 18 possíveis e teve saldo de 17 gols pró (19 gols marcados e dois sofridos). O Verdão chegou aos 22 de saldo (25 gols a favor e três contra). Os 25 gols também representam o melhor ataque desta fase na história, superando o River Plate de 2020 (21 gols).

Próximo compromisso

Com a pausa na Libertadores, o Palmeiras se concentra na disputa do Campeonato Brasileiro e enfrenta o Santos no próximo domingo, às 16h, na Vila Belmiro, em jogo válido pela oitava rodada do torneio.