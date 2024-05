Palmeiras finaliza preparação e deve ter retorno de Veiga na Libertadores 

Verdão trabalhou na Academia de Futebol pela manhã e embarcou para o Uruguai, onde enfrentará o Liverpool, às 19h desta quinta-feira, pela quarta rodada do torneio.

O Palmeiras treinou na manhã desta quarta-feira, na Academia de Futebol, para encerrar a preparação visando o confronto com o Liverpool-URU, que acontece às 19h desta quinta, no Centenário, pela quarta rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. A delegação viajou nesta tarde para Montevidéu, no Uruguai.

Na Academia de Futebol, houve uma ativação muscular e no campo um trabalho de conceitos táticos e construções de jogadas por meio de estacas. A equipe ainda fez um recreativo e treino de bolas paradas.

Os atacantes Dudu e Bruno Rodrigues trabalharam com o elenco novamente e seguem avançando no processo de recuperação após cirurgia no joelho, mas ainda não viajam para o Uruguai.

Por outro lado, quem está sob expectativa de retorno é o meia Raphael Veiga – que foi poupado no último jogo, contra o Cuiabá, por desgaste físico após uma sequência de partidas como titular no Verdão.

Abel Ferreira, portanto, deve levar a campo uma equipe com: Weverton, Mayke, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos (Zé Rafael) e Raphael Veiga; Lázaro (Estêvão), Endrick e Flaco López.

O Palmeiras está na liderança do Grupo F, com sete pontos – sendo três acima do Independiente del Valle – e pode confirmar a classificação às oitavas da Libertadores nesta quinta. Precisa vencer e contar com um tropeço do San Lorenzo diante do Del Valle, na Argentina.

