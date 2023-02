Palmeiras fecha preparação para o Dérbi com vídeos e treino tático 

Verdão enfrenta o Corinthians nesta quinta-feira, fora de casa, pelo Paulistão.

O Palmeiras finalizou, na manhã desta quarta-feira (15.fev), a preparação para o clássico contra o Corinthians, às 21h30 desta quinta-feira, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Paulista.

O último dia de treino, como descrito pela assessoria de imprensa, foi de trabalho tático dentro e fora de campo. O elenco passou por uma sessão de vídeo no auditório da Academia de Futebol e depois fez uma atividade de posicionamento no gramado.

Único invicto na competição, com seis vitórias e dois empates, o Verdão quer manter a sequência positiva contra o rival e alcançar marcas, tanto para Abel, como no histórico do confronto.

Na vitória contra o Água Santa, no último domingo, Abel Ferreira levou a campo uma equipe mista, dando descanso para titulares como Marcos Rocha, Murilo, Gabriel Menino, Zé Rafael e Endrick.

Com força máxima à disposição, o treinador pode repetir a escalação dos dois primeiros clássicos da temporada (empate em 0 a 0 com o São Paulo e vitória por 3 a 1 contra o Santos).

O Palmeiras deve ir com o seguinte time contra o Corinthians: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu, Endrick e Rony.

*Com informações do ge