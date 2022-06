Palmeiras fecha maio com mais de 90% de aproveitamento e líder em duas frentes 

Com sete vitórias e um empate em oito partidas disputadas no mês, Verdão confirma melhor campanha da história da Libertadores e conquista a primeira posição do Brasileirão.

O mês de maio foi decisivo para a consolidação do Palmeiras na Libertadores e a recuperação da equipe no Campeonato Brasileiro. Com 91,6% de aproveitamento, o time de Abel Ferreira fechou o período sem nenhuma derrota: foram sete vitórias e um empate em oito partidas.

Foi o melhor mês do Verdão nesta temporada. Os palmeirenses empataram com o Fluminense e venceram Independiente Petrolero, Juazeirense, Red Bull Bragantino, Emelec, Juventude, Deportivo Táchira e Santos.

Na Libertadores, o Palmeiras encerrou sua participação na fase de grupos com 100% e recordes. Dona da melhor campanha, a equipe alviverde conseguiu também o maior saldo, a maior diferença de pontos para o segundo colocado e o melhor ataque da história do torneio nesta etapa.

No Campeonato Brasileiro, o Verdão se recuperou do início ruim, quando somou apenas dois pontos nas três primeiras rodadas.

Com apenas três derrotas no ano, o Palmeiras defende uma invencibilidade de 14 partidas (11 vitórias e quatro empates no período). A última derrota foi no início de abril, contra o Ceará, na estreia da competição nacional.

A vitória por 1 a 0 contra o Santos, no último domingo, fez o time alviverde fechar a rodada na primeira colocação pela primeira vez na atual edição. São 15 pontos somados em oito partidas, empatado com Atlético-MG e Corinthians, mas em vantagem no saldo de gols.

Com a semana livre, o Palmeiras volta a campo no próximo domingo, às 16h, no Allianz Parque, para fazer o confronto direto pela liderança contra o Atlético-MG.

Os jogos do Verdão em maio:

3/5: Independiente Petrolero 0x5 Palmeiras (Libertadores)

8/5: Palmeiras 1×1 Fluminense (Brasileirão)

11/5: Juazeirense 1×2 Palmeiras (Copa do Brasil)

14/5: Palmeiras 2×0 Red Bull Bragantino (Brasileirão)

18/5: Palmeiras 1×0 Emelec (Libertadores)

21/5: Juventude 0x3 Palmeiras (Brasileirão)

24/5: Palmeiras 4×1 Deportivo Táchira (Libertadores)

29/5: Santos 0x1 Palmeiras (Brasileirão)

*Com informações do ge