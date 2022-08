Palmeiras faz último treino antes de viagem para enfrentar o Atlético-MG 

Verdão visita o Galo nesta quarta-feira, pela ida das quartas de final da Copa Libertadores.

O Palmeiras finalizou na manhã desta terça-feira (2.ago) os preparativos na Academia de Futebol para enfrentar o Atlético-MG, nesta quarta, às 21h30, pela ida das quartas de final da Copa Libertadores, no Mineirão.

Abel Ferreira comandou uma atividade técnica e tática e depois liberou os atletas para um rachão. A delegação viaja nesta tarde para Belo Horizonte/MG.

A grande dúvida para o jogo é a situação de Rony. Recuperado de uma lesão na coxa esquerda, o atacante iniciou transição e na segunda trabalhou com o elenco no gramado. Nesta manhã, o clube não deu detalhes sobre sua situação nem publicou imagens do camisa 10.

Mesmo que Rony seja relacionado, o jogador deve ficar no máximo no banco de reservas. A provável escalação tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e López.

Dono da melhor campanha da Libertadores, o Palmeiras venceu os oito jogos que disputou na competição, com 33 gols marcados e apenas três sofridos.

Depois de disputar a partida de ida no Mineirão, o time recebe o Goiás no Allianz Parque, no domingo, pelo Brasileiro, e depois enfrenta o Atlético-MG, na quarta seguinte, também na arena.