Palmeiras faz mistério sobre presença de Rony em clássico pela Copa do Brasil 

Verdão entra em campo nesta quarta-feira, contra o São Paulo, no Morumbi.

O Palmeiras encerrou a preparação para o clássico contra o São Paulo, que será disputado nesta quarta-feira, às 19h30, no Morumbi, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, com dúvida sobre a escalação de Rony no Choque-Rei.

Na manhã desta terça, na Academia de Futebol, os jogadores ensaiaram construções de jogadas, cruzamentos e finalizações, entre outros fundamentos. Na sequência, houve uma atividade tática e um recreativo.

A atividade, como de costume, foi fechada para a imprensa e o Palmeiras não divulgou informações sobre jogadores que estão em tratamento de lesões, casos de Zé Rafael, Jailson e Artur.

Rony, que deixou o campo sentindo desconforto no tornozelo, também segue como dúvida. O camisa 10 ainda está com inchaço no local e a tendência é de que não atue no clássico, mas depende de como evoluir até o jogo.

O Palmeiras não terá mais uma vez o técnico Abel Ferreira, suspenso. O auxiliar João Martins será o comandante do Verdão à beira do campo nesta quarta.

O provável Palmeiras contra o São Paulo deve ter: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan (Murilo) e Piquerez; Richard Ríos (Luan), Gabriel Menino e Raphael Veiga; Luís Guilherme (Breno Lopes), Dudu e Rony (Endrick).

Será o terceiro confronto entre Palmeiras e São Paulo na temporada. Os times empataram sem gols no clássico pelo Campeonato Paulista e o Verdão venceu o duelo válido pelo primeiro turno do Brasileirão.

