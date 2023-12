Palmeiras fará amistoso de pré-temporada contra time da Série A3 do Paulista em janeiro 

Partida contra o Lemense está marcada para o dia 16 no CT do Verdão, na Barra Funda.

O Lemense, equipe do interior de São Paulo que disputará a Série A3 no ano que vem, anunciou em suas redes sociais no sábado (16) que vai realizar um amistoso contra o Palmeiras na capital paulista. O jogo está marcado para 16 de janeiro, às 17h, no Centro de Treinamento do Verdão, na Barra Funda.

Atual bicampeão brasileiro, o Verdão se prepara não só para o Paulistão, em 2024, como também para Supercopa do Brasil, Conmebol Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. A equipe contará com a permanência do técnico português Abel Ferreira, mas o elenco está em reformulação, com ao menos quatro contratações de peso projetadas pela diretoria para o ano que vem.

Antes do reinício das atividades, o treinador viajou a Portugal para descansar e passar as festas de fim de ano.

O Zulão, por sua vez, está em pré-temporada para a Série A3 do Campeonato Paulista, mesma divisão em está o CAV (Clube Atlético Votuporanguense). Sob o comando do técnico João Vallim, o Lemense conta com 17 atletas no elenco profissional e deve contar com jogadores do sub-20 para lutar pelo acesso à Série A2, depois do rebaixamento deste ano. O time estreia em casa na competição estadual no dia 27 de janeiro, contra o RB Bragantino II, às 17h.

*Com informações do ge