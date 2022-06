Palmeiras: exames não apontam lesões em Marcos Rocha e Jorge 

Lateral-direito teve apenas dores musculares, e camisa 6 trata um trauma no joelho.

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta terça-feira (14.jun), depois de vencer o Coritiba no domingo e receber folga no dia seguinte. Marcos Rocha e Jorge passaram por exames após problemas físicos apresentados no fim de semana, mas nenhum deles sofreu lesão. O lateral-direito teve apenas dores na coxa direita, enquanto o trauma no joelho direito do camisa 6 não gerou algo grave. Ele será monitorado diariamente pelo Núcleo de Saúde e Performance.

Os dois casos serão acompanhados até o próximo jogo do Verdão, quinta-feira, contra o Atlético-GO, no Allianz Parque. Raphael Veiga, em recuperação de lesão na coxa direita, fez um trabalho com o preparador físico Thiago Maldonado.

Jailson, que lesionou o joelho direito, até apareceu no campo, mas segue em tratamento. Mayke, em transição entre a parte física e técnica, participou de todo o trabalho no campo e está mais perto de voltar, assim como Gabriel Menino.

O camisa 25 ficou fora dos últimos jogos com virose e se juntou ao grupo na reapresentação. Outra novidade foi a volta de Gustavo Gómez, que estava com a seleção paraguaia.

Abel Ferreira terá mais um dia de treino até o jogo contra o Atlético-GO. Caso Marcos Rocha seja vetado e Mayke não conclua a transição, Garcia, lateral-direito do sub-20, é candidato a atuar. Na esquerda, Piquerez segue como titular.

O técnico ainda não esboçou o time que irá atuar, mas uma possível escalação tem: Weverton; Garcia (Mayke), Gustavo Gómez, Luan (Murilo) e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Dudu, Veron e Rony.

Cerca de 35 mil ingressos foram vendidos para o duelo de quinta, válido pela 12ª rodada do Brasileirão.

*Com informações do ge