Palmeiras enfrenta Botafogo-SP e Abel deve repetir escalação  

Verdão pode ter força máxima para o jogo desta quinta, às 21h30, em Ribeirão Preto.

O Palmeiras treinou na terça-feira, na Academia de Futebol, seguindo a preparação para a partida contra o Botafogo-SP, que será disputada nesta quinta-feira, às 21h30, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto/SP.

Os jogadores trabalharam inicialmente ações de ataque e defesa no último terço do campo, como balanço, confrontos e ultrapassagens. Em seguida, em lados opostos do gramado, os setores ofensivo e defensivo da equipe também praticaram construção de jogadas.

A atividade foi finalizada com aprimoramento de cruzamentos e finalizações.

Para a partida contra o Botafogo-SP, Abel Ferreira deve manter o time que iniciou o empate diante do São Bento. O treinador admitiu que usará os jogos do estadual como preparação para a final da Supercopa do Brasil, que será disputada contra o Flamengo, no dia 28 de janeiro, em Brasília/DF.

O provável Palmeiras que deve entrar em campo na quinta-feira deve ter: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Jailson (Gabriel Menino), Zé Rafael e Raphael Veiga; Rony, Dudu e Endrick.