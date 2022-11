Palmeiras domina seleção do Brasileiro; Scarpa é o craque, e Endrick leva prêmio de revelação 

CBF divulgou na quinta-feira a lista, com seis jogadores do Verdão na equipe ideal, dois do Flamengo, dois do Fluminense e um do Goiás. Abel é o melhor técnico.

A CBF divulgou na quinta-feira (10.nov) a relação dos melhores do Brasileirão de 2022, e a lista tem amplo domínio do campeão Palmeiras. Seis atletas alviverdes entraram na equipe ideal. Gustavo Scarpa foi eleito o melhor jogador, Abel Ferreira, o melhor treinador, e Endrick levou o prêmio de revelação.

Flamengo e Fluminense tiveram dois jogadores cada escolhidos para a seleção; Pedro Raul, centroavante do Goiás, completou a lista.

A seleção do Brasileiro, portanto, ficou com: Weverton (Palmeiras); Marcos Rocha (Palmeiras), Gustavo Gómez (Palmeiras), Murilo (Palmeiras) e Piquerez (Palmeiras); André (Fluminense), João Gomes (Flamengo), Gustavo Scarpa (Palmeiras) e Arrascaeta (Flamengo); Cano (Fluminense) e Pedro Raul (Goiás).

Scarpa foi eleito o craque depois de terminar a campanha com sete gols e 12 assistências, enquanto Endrick desbancou Vitor Roque, do Athletico, na disputa pela revelação.

A votação da CBF foi feita por centenas de jornalistas, além dos capitães e treinadores das equipes que disputam a Série A.

Próximo jogo

O Palmeiras ainda entra em campo neste domingo, às 16h, contra o Internacional, no Beira-Rio, no encerramento do Campeonato Brasileiro.