Palmeiras domina o Coritiba, vence e volta à liderança do Brasileirão 

Verdão chega a 17 partidas sem perder no ano e retoma a primeira posição. Coxa perde a primeira em casa na temporada.

O Palmeiras é novamente o líder do Campeonato Brasileiro. Com mais uma partida de amplo domínio, o Verdão venceu o Coritiba por 2 a 0, neste domingo (12.jun), no Couto Pereira, e recuperou o primeiro lugar que havia sido conquistado pelo rival Corinthians no sábado. Dudu, no primeiro tempo, e Rony, no segundo, fizeram os gols.

Os números dão a dimensão da vitória do Palmeiras. O time chegou a 17 partidas sem perder na temporada, sendo seis jogos consecutivos sem tomar gols no Brasileirão. Mais do que isso, o Coritiba ainda não havia perdido em casa na temporada (15 partidas). E tem mais: os paulistas quebraram um tabu de 25 anos sem vitórias no Couto Pereira. A última havia sido pela Copa do Brasil de 1997.

O resultado no Couto Pereira faz o Palmeiras chegar aos 22 pontos, um a mais do que o Corinthians e quatro acima do São Paulo. O Coritiba tropeça pela segunda vez seguida em casa e começa a perder contato com os líderes. O time agora está em sétimo, com 15 pontos.

Próximos compromissos

O Palmeiras recebe o Atlético-GO, quinta, às 20h30, no Allianz Parque. No mesmo dia, o Coritiba visita o Bragantino, às 19h, em Bragança Paulista.