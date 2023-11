Palmeiras doa uniformes e artigos esportivos para projeto social no Senegal 

Dezenas de jovens senegaleses do programa Chemin Du Futur foram presenteados.

O Palmeiras enviou uniformes e artigos esportivos para o programa social Chemin Du Futur, que atende a jovens na região de Keur Massar, próxima da capital Dacar, em Senegal.

O projeto social tem como meta inserir os jovens moradores de rua de Senegal na sociedade, colaborando desde necessidades básicas, como alimentação, estudos e moradia.

A entrega foi feita por meio de Natália Rodrigues Dourado, voluntária do Chemin Du Futur e associada do Palmeiras. O ato faz parte do programa do clube de responsabilidade institucional “Por Um Futuro Mais Verde”.

No início do ano, uma comitiva do Verdão foi a Gana e também doou artigos para o Palmeiras Family, time inspirado no Verdão na África.

*Com informações do ge