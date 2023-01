Palmeiras deve ter mudanças contra o Ituano de olho na Supercopa 

Verdão joga pelo Paulistão nesta quarta; e no sábado duela com o Flamengo, em Brasília.

O Palmeiras finalizou na manhã desta terça-feira (24.jan) os preparativos para o jogo contra o Ituano, quarta, às 19h30, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

Com a disputa da Supercopa com o Flamengo no sábado, em Brasília/DF, Abel Ferreira deve fazer mudanças na escalação para o duelo no Estadual.

Nos três primeiros jogos da temporada, o Palmeiras jogou com força máxima e conseguiu uma vitória e dois empates no Paulistão.

Caso decida tirar a maioria dos titulares, uma provável escalação para o duelo tem: Weverton (Marcelo Lomba); Garcia, Kuscevic, Luan e Vanderlan; Jailson, Atuesta e Bruno Tabata; Breno Lopes, López e Rafael Navarro.

Com cinco pontos em três jogos, o Palmeiras é o terceiro colocado do Grupo D, atrás do Santo André (6 pontos) e São Bernardo (5 pontos). O duelo com o Ituano está marcado para o Estádio Novelli Júnior.

*Com informações do ge