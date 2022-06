Palmeiras defende invencibilidade contra o Cerro no Paraguai

Verdão não perde fora de casa pelo torneio sul-americano há 18 jogos.

Dono da maior sequência invicta como visitante da Libertadores, o Palmeiras enfrenta o Cerro Porteño nesta quarta-feira (29.jun), em Assunção, pelas oitavas de final, defendendo outro retrospecto: nunca perdeu para o adversário atuando no Paraguai.

O retrospecto geral do confronto aponta cinco vitórias palmeirense, quatro empates e dois triunfos dos paraguaios em 11 partidas. As derrotas da equipe alviverde, porém, foram em São Paulo.

Além de um amistoso, disputado em 1955, o Verdão enfrentou o Cerro Porteño dez vezes pela Libertadores. Eles foram adversários de grupo nas edições de 1999, 2001, 2005 e 2006 e se enfrentaram nas oitavas de final de 2018.

No geral, o Palmeiras enfrentou equipes do Paraguai 32 vezes em sua história: são 16 vitórias, 11 empates e cinco derrotas, com 65 gols marcados e 36 gols sofridos.

O histórico de oficiais entre Palmeiras e Cerro Porteño:

13/9/1955: Palmeiras 7×1 Cerro Porteño

3/3/1999: Cerro Porteño 2×5 Palmeiras

7/4/1999: Palmeiras 2×1 Cerro Porteño

4/4/2001: Cerro Porteño 0x0 Palmeiras

2/5/2001: Palmeiras 5×2 Cerro Porteño

2/3/2005: Cerro Porteño 1×1 Palmeiras

12/5/2005: Palmeiras 0x0 Cerro Porteño

15/2/2006: Cerro Porteño 0x0 Palmeiras

13/4/2006: Palmeiras 2×3 Cerro Porteño

9/8/2018: Cerro Porteño 0x2 Palmeiras

30/8/2018: Palmeiras 0x1 Cerro Porteño

Na Libertadores, o Verdão não é derrotado fora de casa desde o dia 2 abril de 2019. A atual sequência é de 13 vitórias e cinco empates em 18 jogos e não considera as finais de 2020 e 2021, disputadas em campos considerados neutros.

O desempenho fora de casa é mais um dos recordes da equipe de Abel Ferreira. A campanha 100% e os 25 gols marcados na fase de grupos também estão entre os melhores de todos os tempos da competição sul-americana.

O Palmeiras se classificou com seis vitórias em seis jogos nesta edição da Libertadores. O Cerro Porteño passou para o mata-mata com apenas oito pontos, na vice-liderança do Grupo G, que teve os argentinos do Colón na liderança com 10 pontos.

Depois do confronto desta quarta-feira, no Paraguai, os rivais se enfrentarão novamente no dia 6 de julho, no Allianz Parque. Quem passar enfrenta nas quartas de final do torneio sul-americano o vencedor do confronto entre Atlético-MG e Emelec, do Equador.

*Com informações do ge