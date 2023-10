Palmeiras decide não recorrer de punição, e Abel vira desfalque nos próximos dois jogos do Brasileirão 

Técnico foi punido pelo STJD por insinuar roubo por parte da arbitragem na derrota para o Grêmio.

Abel Ferreira irá desfalcar o Palmeiras nas próximas duas partidas pelo Campeonato Brasileiro. O Departamento Jurídico do Verdão optou por não recorrer da pena aplicada pelo STJD ao técnico.

Na semana passada, Abel foi julgado e punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por ter insinuado que o árbitro Bruno Arleu de Araújo teria interferido de maneira proposital na partida contra o Grêmio, válida pela 22ª rodada do Brasileirão.

Na ocasião, Abel deixou o gramado da Arena do Grêmio fazendo um gesto com as mãos sinalizando ter sido roubado e falando: “isso é roubar, isso é roubar”. O técnico acabou punido com dois jogos de suspensão.

O Palmeiras também foi punido com multa de R$ 2 mil por conta das declarações do técnico, que foi denunciado no artigo 258 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), que aborda “conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva”.

Com a punição de dois jogos, Abel será desfalque do Palmeiras no banco de reservas nas partidas contra o Atlético-MG, nesta quinta, às 19h, no Allianz Parque, e contra o Coritiba, domingo, fora de casa, válidas pelas 27ª e 28ª rodadas do Campeonato Brasileiro, respectivamente.

Na quarta colocação com 44 pontos, o Palmeiras foi derrotado nos últimos três jogos do Brasileirão e busca a reabilitação para continuar dentro do grupo de classificados com direito a vagas diretas para a próxima edição da Conmebol Libertadores.

*Com informações do ge