Palmeiras confirma lesão muscular de Bruno Tabata 

Meia-atacante deixou o campo nos primeiros minutos da vitória contra o Ituano, domingo, pela semifinal do Campeonato Paulista.

O Palmeiras confirmou uma lesão muscular na coxa esquerda do meia-atacante Bruno Tabata. O jogador passou por exames de imagem nesta segunda-feira e já iniciou o tratamento. O prazo de recuperação não foi informado.

Bruno Tabata deixou o campo ainda aos oito minutos do primeiro tempo contra o Ituano, no último domingo, sendo substituído por Breno Lopes. O jogador iniciou o tratamento com gelo ainda no banco de reservas.

Com nove partidas na temporada e um gol, Bruno Tabata faria sua quarta como titular. Ele foi a novidade nas quartas de final contra o São Bernardo e teve bom desempenho.

Além de Bruno Tabata, o Palmeiras tem no departamento médica o meio-campista Atuesta. O colombiano se recupera de cirurgia após romper o ligamento do joelho.

Com janela de 13 dias até o próximo jogo, Abel Ferreira não poderá contar agora com seis jogadores considerados titulares na preparação para os dois jogos da final do Campeonato Paulista. Além de Tabata, lesionado, Weverton, Rony, Veiga, Gómez e Piquerez foram convocados por suas seleções para amistosos ao redor do mundo na data Fifa.

*Com informações do ge