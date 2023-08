Palmeiras compra destaque do título da Copinha e estipula multa de 100 milhões de euros 

Edney é atacante de origem, mas atua pela direita desde o começo do ano; veja os detalhes.

O Palmeiras acertou a compra de Edney, atacante das categorias de base e destaque na conquista da Copinha deste ano.

O Verdão adquiriu 50% dos direitos econômicos do jogador, em um contrato que estabelece multa rescisória de R$ 18 milhões para times do Brasil e 100 milhões de euros (cerca de R$ 525 milhões na cotação de hoje) para clubes do exterior.

Edney estava emprestado ao Palmeiras pelo São Caetano, que fica com a outra metade dos direitos do atleta. O vínculo com o Verdão, agora, vai até julho de 2026.

Atacante de origem, Edney tem atuado na lateral direita em 2023. A mudança na posição ocorreu na Copinha deste ano, conquistada pelo Palmeiras.

O jogador de 19 anos foi improvisado e fez uma boa competição, seguindo como lateral no restante da temporada.

Recentemente, nas quartas de final do Brasileirão Sub-20, contra o Botafogo, deu uma das assistências na classificação do Verdão. No ano, são 16 jogos, um gol e duas assistências.

*Com informações do ge