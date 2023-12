Palmeiras começa preparativos para jogo do título e pode ter reforço 

Verdão trabalhou na manhã desta segunda-feira, na Academia de Futebol.

O Palmeiras retomou os treinos na manhã desta segunda-feira, depois de chegar a 99,92% de chances de conquistar o título brasileiro. A equipe joga na quarta, contra o Cruzeiro, pela rodada final para sacramentar a conquista.

Aqueles que começaram a partida contra o Fluminense ficaram na parte interna da Academia de Futebol, realizando atividades regenerativas. O restante do grupo foi a campo para um trabalho técnico, e a novidade foi a presença de Luis Guilherme.

O meia-atacante perdeu os últimos jogos por dores na coxa esquerda e trabalhou sem limitações nesta segunda. Gabriel Menino, Dudu e Rony, em recuperações de cirurgias, seguem aos cuidados do Núcleo de Saúde e Performance.

Com 69 pontos, o Verdão tem três de vantagem para Atlético-MG e Flamengo, os únicos ainda com chances retomas de tirar a taça do Palmeiras. A situação, porém, é muito favorável ao Verdão:

Se o Palmeiras vencer o Cruzeiro vai terminar como campeão sem depender de mais nenhum resultado;

Se o Palmeiras empatar com o Cruzeiro também vai ser campeão brasileiro, independentemente do que aconteça nos jogos de seus adversários;

Se o Palmeiras perder para o Cruzeiro , Flamengo e Atlético-MG seriam os únicos com chance de empatar em pontos, mas ainda teriam de tirar a diferença de saldo: o Palmeiras tem 31 gols a favor, o Galo, 23, e o Fla, 15.

O Verdão treinará nesta terça-feira na Academia de Futebol e depois segue viagem a Belo Horizonte, onde enfrentará o Cruzeiro, às 21h30, no Mineirão. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) autorizou a presença de torcida no confronto.

*Com informações do ge