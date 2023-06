Palmeiras chega a 400 vitórias em clássicos paulistas e se isola como maior vencedor 

Verdão derrotou o São Paulo no Morumbi e aumentou série invicta contra rivais do estado.

A vitória do Palmeiras sobre o São Paulo por 2 a 0, no último domingo, no Morumbi, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, fez o Verdão atingir um número expressivo nos duelos contra os três principais rivais paulistas.

Foi a vitória de número 400 do Verdão em clássicos contra Corinthians, São Paulo e Santos, nas contas do clube. Ao todo, o Palmeiras disputou 1.069 partidas em sua história contra os maiores rivais do estado de São Paulo.

Os números do Palmeiras em clássicos incluem partidas do Torneio Início, sendo os duelos com o São Paulo a partir da refundação do clube, em 1935. Ao todo, são 400 vitórias, 318 empates e 351 derrotas, com 1.558 gols marcados e 1.403 sofridos.

O Santos é o time que o Palmeiras mais derrotou entre os rivais. Foram 150 vitórias contra o time da Baixada Santista, 138 triunfos sobre o Corinthians e agora 112 contra o São Paulo.

Veja abaixo o ranking de vitórias dos times paulistas nos clássicos disputados entre eles:

Palmeiras : 400 vitórias em 1069 jogos

Corinthians: 398 vitórias em 1084 jogos

São Paulo: 346 vitórias em 992 jogos

Santos: 328 vitórias em 1011 jogos

Próximo compromisso

Por conta dos amistosos das seleções na Data Fifa, o Campeonato Brasileiro terá uma pausa. O Palmeiras só volta a campo no dia 21, às 21h30, quando vai a Salvador duelar com o Bahia na Itaipava Arena Fonte Nova.