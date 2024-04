Palmeiras busca virada contra Independiente del Valle e segue na liderança do grupo 

Equipe equatoriana abre 2 a 0 dominando o primeiro tempo, mas Verdão ressurge com gols de Endrick, Lázaro e Luis Guilherme.

A comemoração de Abel Ferreira traduz a história do Palmeiras em Quito, no Equador. Dominado no primeiro tempo, viu a equipe do Independiente del Valle abrir 2 a 0 – com Kendry Paéz e Hoyos -, mas ressurge na segunda etapa com gols de Endrick, Lázaro e Luis Guilherme para buscar a virada por 3 a 2 e manter a liderança do Grupo F na Libertadores de 2024.

Com a bola rolando

O Palmeiras começou irreconhecível, sendo dominado pelo Independiente del Valle com o ataque conduzido por Kendry Páez – de 16 anos. Viu o rival fazer seis finalizações, com quatro no alvo, contra apenas uma do Verdão. Não à toa, saiu perdendo por 2 a 0 com gol de Páez e outro de Hoyos. Tentando a reação, Endrick marcou aos 46 para diminuir: 2 a 1. Era o início da virada.

Abel Ferreira manteve a escalação, mas mudou a proposta de jogo para o segundo tempo. Deixou a equipe mais ofensiva e as subidas ao ataque melhoram. Aos 32, três mudanças: Lázaro, Flaco López e Vanderlan entraram. E bastaram três minutos para dar resultado, quando Lázaro invadiu a área e tirou do goleiro para empatar com o 2 a 2. O Verdão ressurgiu em Quito. Aos 49, veio a virada: Luis Guilherme, no primeiro gol dele como profissional. Palmeiras faz 3 a 2 e mantém a liderança da chave.

Próximo compromisso

O Palmeiras entra em campo novamente na segunda-feira, às 20h, no confronto diante do São Paulo, pela quarta rodada da Série A do Brasileiro. Na Libertadores, só volta a jogar no dia 9 de maio, quando visita o Liverpool no Uruguai.