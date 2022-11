Palmeiras bate marcas de outros títulos e faz sua melhor campanha na história dos pontos corridos 

Ainda com um jogo a disputar, Verdão chegou a 81 pontos com a vitória de virada sobre o América-MG, batendo os 80 conquistados em 2016 e 2018.

A campanha que rendeu o título brasileiro de 2022 ao Palmeiras é também a melhor da história do clube nos pontos corridos. Após a vitória de virada sobre o América-MG por 2 a 1, nesta quarta-feira (9.nov), o time chegou aos 81 pontos, batendo as marcas nas conquistas de 2016 e 2018.

Nos outros dois títulos, o Verdão fez 80 pontos. A equipe de Abel Ferreira ainda tem um jogo a disputar, contra o Internacional, na última rodada. Se vencer, poderá igualar os 84 pontos do Atlético-MG em 2021, segunda melhor campanha da história dos pontos corridos com 20 clubes. O Flamengo de 2019, com 90 pontos, lidera este ranking.

O time de Abel Ferreira já tem o melhor ataque em comparação às campanhas de 2016 e 2018 e caminha para ter a melhor defesa.

O título, também, foi aquele vencido com maior antecipação: três rodadas. Nas outras duas vezes, o Palmeiras só garantiu a conquista na penúltima rodada.

Líder desde a 10ª rodada, o Palmeiras dominou esta edição: teve a melhor campanha no primeiro turno (39), também a melhor no segundo (42), é o time com mais pontos como mandante (43) e de longe o melhor visitante (38 pontos).

Sem perder há 22 jogos, o Verdão se despede do Brasileirão no próximo domingo, às 16h, contra o segundo colocado Internacional, no Beira-Rio.

Independentemente do resultado no próximo jogo, já é certo que esta será a campanha com menos derrotas na história dos pontos corridos. O Verdão chegaria no máximo a três, sendo que os recordistas são: o São Paulo de 2006, o próprio Palmeiras de 2018 e o Flamengo de 2019, com quatro cada.

Mas se conseguir emplacar mais uma partida sem perder, o campeão vai igualar os 23 jogos de invencibilidade de 2018, outro recorde do clube nos pontos corridos. E, ainda, encerraria a campanha sem nenhuma derrota como visitante: são 10 vitórias e oito empates até aqui.