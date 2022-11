Palmeiras avança em conversas para renovar contrato de Luan 

Verdão trabalha para prorrogar vínculo do zagueiro e outros atletas do atual elenco.

O Palmeiras avançou nas negociações com o zagueiro Luan para aumentar o vínculo do defensor com o clube. Ele é um dos atletas do atual elenco com contrato terminando no fim da temporada de 2023.

O planejamento do Verdão neste fim de temporada tem sido o de conversar com o grupo e antecipar renovações avaliadas como importante pela diretoria e comissão técnica palmeirense.

Luan perdeu espaço no time titular depois da disputa do Mundial de Clubes por causa de uma grave lesão muscular. No período de ausência, Murilo ganhou oportunidade e virou um dos destaques do time campeão brasileiro.

Mas, no entendimento do clube, Luan continua muito bem avaliado, até com potencial de mercado, e por isso avançou nas tratativas para a negociação, conforme noticiou o Nosso Palestra.

Além do zagueiro, o atacante Dudu, o lateral-direito Marcos Rocha e o meio-campista Jailson são os outros que terão o vínculo se encerrando no próximo ano – Mayke já teve renovação acertada. Estes atletas, porém, vivem situações diferentes.

O Verdão entende ter acertada a renovação de contrato de Dudu, tanto que o novo vínculo já está assinado pela parte do clube desde a última terça-feira. Mas, uma cláusula de renovação automática ainda gera debate entre o estafe do jogador.

No caso de Marcos Rocha, a presidente Leila Pereira afirmou que ele está nos planos da diretoria. Mas, ao contrário de Luan, Dudu e Mayke, o lateral não iniciou as tratativas durante o Brasileirão.

Jailson foi contratado no início de 2022 com vínculo de um ano, mas perdeu a maior parte da temporada por causa de uma lesão no joelho. Em fase de transição, ele ampliou o vínculo até o fim de 2023 e deve ser opção para Abel Ferreira no início da pré-temporada.