Palmeiras arrecada mais de R$ 60 milhões com bilheteria no ano

Verdão se classificou na Libertadores diante de 40 mil pessoas e quase R$ 4 milhões de renda.

O Palmeiras se classificou às quartas de final da Conmebol Libertadores diante de mais de 40 mil pessoas no Allianz Parque. A torcida, além de empurrar a equipe em campo, já deu ao clube mais de R$ 60 milhões brutos só em bilheteria na temporada.

No empate em 0 a 0 com o Atlético-MG, na quarta, o público de 40.527 pagantes gerou ao clube uma renda de R$ 3.956.406,51. Até aqui, o Verdão tem em 2023 sua melhor média de público desde a inauguração da arena, em 2014, com perto de 37 mil palmeirenses por partida.

A torcida ainda é outra fonte de receitas pelo Avanti. Até o mês de junho, de acordo com os balanços alviverdes, o programa de sócio-torcedor rendeu R$ 27,4 milhões ao cofre palmeirense.

Nesta temporada, o Palmeiras atuou no Allianz em 22 jogos. São 15 vitórias, cinco empates e apenas duas derrotas, com 44 gols marcados, 15 sofridos e aproveitamento de quase 75%.

O próximo jogo do Verdão será novamente em sua arena, ainda nesta segunda-feira, contra o Cruzeiro, mas pelo Campeonato Brasileiro.

Pela Libertadores, o time de Abel Ferreira fará o segundo jogo das quartas no Allianz Parque, assim como foi contra o Atlético-MG. Isto porque o Palmeiras teve a melhor campanha da fase de grupos. Os duelos estão marcados para as semanas dos dias 23 e 30 de agosto.

*Com informações do ge