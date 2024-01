Palmeiras anuncia renovação do contrato de Mayke até o fim de 2025 

Lateral-direito é o sétimo jogador a acertar um novo acordo desde o fim da última temporada.

O Palmeiras confirmou nesta sexta-feira a renovação do contrato de Mayke. O vínculo do lateral-direito, antes válido até o fim de 2024, agora passa a valer até dezembro de 2025.

O camisa 12 é o sétimo jogador a acertar a renovação desde a conquista do título brasileiro. Antes dele, assinaram novos contratos: Weverton, Marcelo Lomba, Marcos Rocha, Murilo, Gabriel Menino e Zé Rafael. O técnico Abel Ferreira também assinou um novo acordo.

“Estou extremamente feliz com mais um ano de renovação. O Palmeiras é a minha casa. Era a minha vontade e a da minha família e, graças a Deus, foi a do clube também. Entramos em um consenso e estou muito feliz. Já são sete temporadas e não é fácil ficar tanto tempo em um clube tão grande como o Palmeiras. É muito orgulho estar representando essa camisa e estar fazendo história. Continuarei dando o meu máximo dentro de campo para que possamos deixar todos muito felizes com mais títulos”, disse o jogador.

Desde 2017 no Verdão, Mayke tem 258 jogos e sete gols pelo clube. Ele vem da sua temporada com mais jogos disputados (58) e mais participações diretas em gol: dois marcados e oito assistências.

No período, ele conquistou 11 títulos: três Paulistas, três Brasileiros, duas Libertadores, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e uma Supercopa.

“Essa filosofia de manter uma espinha dorsal está dando certo e o clube está de parabéns. É muito importante a permanência desses jogadores que já conhecem a história e o peso da camisa do clube. Para este ano, chegaram reforços para nos ajudar e vamos dar tudo para que possamos fazer um excelente ano novamente”, completou Mayke.

*Com informações do ge