Palmeiras anuncia contratação do meia Rômulo 

O Palmeiras anunciou nesta terça-feira pela manhã a contratação do meio-campista Rômulo, destaque do Novorizontino no Campeonato Paulista.

O atleta de 22 anos assinou vínculo até o fim de 2028 e une-se ao elenco do Verdão após o Campeonato Paulista. Fica disponível, portanto, para disputa da Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro.

“É um sentimento de felicidade vestir a camisa do Palmeiras. É um sonho que está virando realidade. Agora é dar o meu melhor aqui dentro do clube e buscar coisas boas”, afirmou.

Rômulo é visto como um meia versátil, que chega para preencher a lacuna na armação, posição em que Abel Ferreira conta somente com Raphael Veiga e Jhon Jhon e já havia pedido reforço.

A tratativa pelo camisa 10 do Novorizontino, por sua vez, aconteceu em um modelo de negócio que se assemelha à contratação do volante Richard Ríos, ainda no ano passado: um jogador de destaque no Paulista, com valor de investimento mais baixo e potencial para colaborar com o grupo.

O Palmeiras adquiriu 70% dos direitos do meio-campista. O Novorizontino ficou com os outros 30%, de olho em uma negociação futura. Os valores não foram divulgados pelos clubes.

Rômulo se profissionalizou em 2019 na Matonense, onde disputou a Quarta Divisão do Paulista. Em seguida, se transferiu para o Novorizontino ainda para jogar na base – a estreia na equipe principal aconteceu em 2020.

