Palmeiras anuncia a contratação do volante Aníbal Moreno 

Jogador do Racing, da Argentina, assinou contrato até dezembro de 2028.

O Palmeiras anunciou na tarde desta quarta-feira a contratação de Aníbal Moreno. O volante de 24 anos deixará o Racing, da Argentina, em dezembro e é o primeiro reforço alviverde para a temporada de 2024. Ele assinou até dezembro de 2028.

A contratação de Aníbal Moreno custará US$ 7 milhões (R$ 34,4 milhões) fixos ao Palmeiras, além de mais US$ 1 milhão (R$ 4,9 milhões) em bônus.

O jogador viajou para São Paulo no início da semana, realizou exames médicos e finalizou os trâmites burocráticos antes de voltar para Buenos Aires, na terça. Ele encerrará a temporada pelo Racing e se junta ao grupo do Verdão na pré-temporada.

“A verdade é que me receberam muito bem, tudo muito tranquilo. Agradeço a forma como todos no clube me trataram. A estrutura é muito boa, estou muito feliz com tudo. Gostaria de agradecer à família Palmeiras pelas boas-vindas. Vou dar o melhor de mim e espero que possamos escrever uma história bonita juntos”, declarou o jogador.

Destaque na equipe argentina, Aníbal é um meio-campista marcador, que enfim preenche a lacuna deixada pela saída de Danilo, em janeiro, para o Nottingham Forest, da Inglaterra.

O Verdão já tinha tentado o contratar na janela de meio de ano, mas o Racing foi irredutível por conta da disputa da Conmebol Libertadores. Victor Blanco, presidente do clube argentino, admitiu que esta decisão criou uma situação “tensa” com o atleta, que queria ser negociado.

*Com informações do ge