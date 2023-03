Palmeiras aguarda retornos para final do Paulistão e tem semana importante por reforços

Verdão trabalha por contratações antes do fechamento da janela de transferências.

A última semana de preparação do Palmeiras para a primeira final do Campeonato Paulista, contra o Água Santa, começou nesta segunda-feira. O elenco se reapresentou para treinar no período da tarde na Academia de Futebol.

Abel Ferreira, porém, ainda não terá grupo completo à sua disposição. Com a chegada ao Brasil prevista ainda para esta segunda, Weverton, Raphael Veiga e Rony serão integrados ao elenco. Além deles, Gustavo Gómez disputa um amistoso pelo Paraguai contra o Chile, na noite desta segunda-feira, e Piquerez, pelo Uruguai, enfrenta a Coreia do Sul nesta terça-feira.

Negociação por Richard Rios

Além da expectativa dos retornos dos selecionáveis, o Palmeiras também aguarda a resolução de sua busca por reforços. A janela de transferências se fecha no dia 3 de abril.Palmeiras e Guarani estão ajustando os detalhes finais para concretizar a negociação por Richard Ríos, volante colombiano de 22 anos. Resta ao Bugre decidir aceitar ou não a oferta palmeirense, de cerca de R$ 6 milhões. Neste fim de semana, nada avançou.

Os direitos econômicos de Richard estão divididos em 50% Guarani, 25% Flamengo e 25% do atleta. A ideia é que o Palmeiras tenha pelo menos 50% do jogador. O contrato de Richard com o Guarani se encerra em 30 de novembro de 2023, e a multa rescisória é de R$ 15 milhões para o mercado nacional. O time de Campinas corre o risco, porém, de perdê-lo de graça a partir do fim de maio, quando o colombiano fica livre para assinar um pré-contrato com outra equipe. Quinto jogador com mais desarmes no Paulista, Richard é visto como um meio-campista capaz de atuar tanto como primeiro, mas especialmente como segundo volante.

Além dele, o clube trabalha pela contratação de Artur, atacante do Red Bull Bragantino. O jogador foi revelado em na base do Verdão e e vendido em 2020 por cerca de R$ 27 milhões. No início deste ano, Artur recusou uma proposta do Catar de cerca de US$ 10 milhões. Na época, a oferta havia sido aceita pelo time de Bragança.