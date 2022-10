Palmeiras adia festa, mas garante título brasileiro se vencer o Fortaleza; veja contas 

Verdão pode ser campeão até se perder, caso o Inter não vença o América-MG.

O Palmeiras não foi campeão brasileiro nesta quarta-feira, mas pode ser na próxima. Com a vitória do Internacional por 2 a 1 sobre o Ceará, no Beira-Rio, o Palmeiras terá de esperar mais uma semana, mas poderá comemorar o título com uma vitória simples sobre o Fortaleza, na próxima quarta, dia 2 de novembro, às 16h, no Allianz Parque.

Hoje, o Palmeiras lidera o Brasileirão com 74 pontos, enquanto o Inter ocupa a segunda posição com 64. Em caso de vitória, o Verdão manteria, no mínimo, a diferença em dez pontos – e depois do jogo contra o Fortaleza, sobrariam apenas nove em disputa, com três rodadas.

O título pode vir até com derrota caso o Internacional não vença o América-MG. A diferença passaria para nove pontos, mesmo número que estará em disputa nas últimas três rodadas. O Verdão, porém, já conta com quatro vitórias a mais: 21 a 17.

O Corinthians, que perdeu para o Fluminense também nesta quarta, já está fora da disputa e não pode mais alcançar o Verdão.

Na próxima rodada, o Inter visita o América-MG no Estádio Independência, também às 16h do dia 2 de novembro.

As próximas rodadas do Palmeiras no Brasileirão:

2/11: Palmeiras x Fortaleza, às 16h, no Allianz Parque

6/11: Cuiabá x Palmeiras , às 16h, na Arena Pantanal

9/11: Palmeiras x América-MG, às 21h30, no Allianz Parque

13/11: Internacional x Palmeiras , às 16h, no Beira-Rio

*Com informações do ge