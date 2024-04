Palmeiras acerta empréstimo de Breno Lopes para o Fortaleza 

Atacante perdeu espaço no Verdão nesta temporada e ficará até o final do ano no Leão, que anunciou reforço na noite desta quinta-feira.

O atacante Breno Lopes acertou seu empréstimo ao Fortaleza. O jogador perdeu espaço no Palmeiras nesta temporada e externou o desejo de ser negociado.

A ideia inicial de Breno Lopes e seus agentes era um clube do exterior, mas a proposta do Fortaleza agradou. O clube cearense anunciou o reforço na noite desta quinta-feira. A janela de transferências entre clubes brasileiros fecha nesta sexta-feira, mas a burocracia da operação já foi concluída.

“Um jogador de alta qualidade que estava atuando no bicampeão brasileiro, e que fez um gol de título de Libertadores. É um atleta com poder de decisão, acostumado com jogos internacionais, com clássicos e quis vir para o Fortaleza. Ele optou por estar conosco, mesmo com propostas de outros clubes. Por acreditar no nosso trabalho, e por saber que ele pode desenvolver seu melhor futebol aqui”, explicou o CEO do Fortaleza, Marcelo Paz.

Breno Lopes chegou ao Palmeiras no fim de 2020, após se destacar pelo Juventude na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Ganhou destaque ao marcar o título da Conmebol Libertadores daquele ano na final contra o Santos.

No segundo semestre do ano passado chegou a entrar em atrito com a torcida palmeirense. Muito contestado, o jogador faz gestos direcionados à arquibancada após marcar um gol na vitória sobre o Goiás, pelo Campeonato Brasileiro.

Na reta final, porém, ganhou uma vaga no time titular e foi importante na campanha que terminou com o título do Brasileirão – o atacante, inclusive, marcou o gol da vitória do Verdão por 1 a 0 contra o Fluminense, na penúltima rodada.

Na atual temporada, disputou oito partidas com a camisa do Alviverde, sendo sete no Campeonato Paulista e uma na Conmebol Libertadores, tendo marcado somente um gol.

Com informações do ge