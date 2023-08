Palmeiras acelera preparação para duelo pelas quartas de final da Libertadores 

Verdão enfrenta o Deportivo Pereira, nesta quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque.

O Palmeiras se reapresentou na manhã da última segunda-feira (28.ago), na Academia de Futebol, e deu início aos preparativos para a partida contra o Deportivo Pereira-COL, que será disputada nesta quarta, às 21h30, no Allianz Parque, pelas quartas de final da Conmebol Libertadores.

Os titulares que atuaram por mais de 45 minutos contra o Vasco, no domingo, pelo Brasileirão, seguiram cronograma de trabalhos regenerativos na parte interna do centro de excelência.

O restante do grupo foi ao gramado para duas atividades técnicas: primeiro, com ênfase na posse e circulação de bola, e na sequência com enfrentamentos de cinco contra cinco em campo reduzido.

A vitória por 4 a 0 na partida de ida contra o Deportivo Pereira, na Colômbia, deve fazer o técnico Abel Ferreira preservar alguns jogadores pensando na sequência do Campeonato Brasileiro. No domingo (3), o Palmeiras enfrenta o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 22ª rodada.

Duas mudanças serão obrigatórias, já que Gabriel Menino está suspenso e Dudu teve lesão no menisco e ruptura no ligamento do joelho direito e não entra mais em campo nesta temporada. A tendência é que outros jogadores possam ser preservados.

A definição do time que deve entrar em campo pela Libertadores deve ser feita ainda nesta terça-feira, na última atividade antes da partida contra o time colombiano.

*Com informações do ge