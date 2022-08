Palmeiras: Abel tem força máxima para o jogo contra o Flamengo 

Scarpa está recuperado e deve voltar ao time na partida de domingo pelo Brasileirão.

O Palmeiras treinou na manhã nesta quinta-feira, na Academia de Futebol, dando sequência aos preparativos para o jogo diante do Flamengo, deste domingo, às 16h, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com força máxima – a única baixa segue sendo o volante Jailson, que se recupera de cirurgia no joelho -, Abel Ferreira comandou um treino técnico e com ênfases táticas.

O Verdão ainda fará mais um treino antes do confronto do próximo domingo, que colocará frente a frente líder e vice-líder do Brasileirão.

Sem jogos no meio desta semana, o Palmeiras fará ao todo cinco treinamentos na preparação para enfrentar o Flamengo. Além do Campeonato Brasileiro, o Verdão disputa a semifinal da Libertadores, com o jogo de ida contra o Athletico marcado apenas para o dia 30 de agosto.

Sem desfalques e com Gustavo Scarpa recuperado após ser poupado no Dérbi contra o Corinthians, o Palmeiras deve entrar em campo com: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Gustavo Scarpa e Rony.

Com 48 pontos, o Palmeiras lidera o Brasileirão com vantagem de nove pontos para Flamengo e Corinthians, segundo e terceiro colocados, respectivamente.