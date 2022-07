Palmeira D’Oeste realiza Almoço Leilão em prol do HB

O almoço Leilão em Prol do Hospital de Base em Palmeira D’Oeste/SP, ocorre neste domingo (17), a partir das 11h. A entrada custa R$ 40 e o cardápio inclui arroz, feijão gordo, churrasco, farofa e salada.

Todo o valor arrecadado com o evento será revertido ao tratamento de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) do complexo Funfarme, que engloba o Hospital de Base e também o Hospital da Criança e Maternidade (HCM), Instituto de Reabilitação Lucy Montoro, Ambulatório de Especialidades e Instituto do Câncer (ICA).

“Toda ajuda para nós é de extrema importância para manter os atendimentos a essa população que tem em nós sua referência de saúde. Somos essenciais para cerca de 2 milhões de pessoas e dependemos da colaboração de todos”, afirma Amália Tieco, diretora-administrativa do Hospital de Base.

Os pontos de venda dos ingressos para o Almoço Leilão são:

Sorveteria Mix (17) 99706-5076

Quitanda Cheiro Verde (17) 99628-6366

Veterinária Santo Expedito (17) 99612-5706

Drogaria Parati (17) 99676-8608

Móveis Casabella (17) 99773-7541

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 99726-5294.