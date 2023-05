Palestras sobre educação abrem Semana Acadêmica da Pedagogia Unifev

Atividades culturais e mesas-redondas com diversas temáticas discutirão assuntos que vão de gestão escolar a ludicidade e aprendizagem.

Teve início, na última segunda-feira (15.mai), a Semana Acadêmica de Pedagogia para estudantes e professores da área, na Startup da Cidade Universitária. O evento iniciou com a apresentação do coral de surdos “Mãos que louvam” e, em seguida, a palestra “Liderança e educação” foi ministrada pelo reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon.

Sob o eixo temático “Gestão escolar e coordenação pedagógica”, a mesa-redonda da noite foi formada pela diretora de escola Profa. Esp. Jamile Ferreira e pelo coordenador pedagógico Prof. Esp. Marcelo Aparecido da Silva, com a mediação do Prof. Me. Camilo Esteluti.

O coordenador do curso de Pedagogia e pró-reitor acadêmico da Instituição, Prof. Dr. Anderson Bençal Indalécio, explicou que o evento possibilita a discussão sobre temas relacionados à formação de professores. “O objetivo principal é discutir a importância do pedagogo no contexto atual da educação, abordando os desafios que os educadores enfrentam no dia a dia, permeando temas referentes às políticas educacionais, gestão escolar, inclusão, alfabetização, ludicidade e aprendizagem”.

Até o dia 18, a programação contará com apresentações culturais de violino e voz, balé e canto, e a formação de mesas-redondas com diferentes eixos temáticos ligados ao contexto pedagógico.

Durante os quatro dias de evento, a organização arrecadará brinquedos para serem doados aos assistidos da Casa da Criança de Votuporanga.