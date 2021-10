Palco de Brasil x Uruguai, Arena da Amazônia terá iluminação testada no sábado 

Local teve refletores emprestados de outros estádios da capital amazonense porque iluminação estava com problema e não havia tempo hábil para lançar edital antes da partida do dia 14.

Na próxima quinta-feira (14), a Arena da Amazônia recebe Brasil x Uruguai, válido pela 12ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. O estádio que teve que emprestar refletores de outros estádios, terá um teste definitivo na iluminação neste sábado, de acordo com o governador do Amazonas, Wilson Lima.

De acordo com o chefe do executivo do Amazonas, além do teste na iluminação, também será feita uma última avaliação no gramado do estádio que, segundo ele, está praticamente pronto para o duelo da próxima semana.

– A grande preocupação era a questão do gramado e da iluminação. O gramado a gente já avançou aqui em 80%. A gente vai avançar um pouco mais. Sábado a gente vai ter um teste definitivo. A iluminação também tem avançado muito. Então até sábado a Arena está 100% pronta. E aí a gente só vai fechar alguns ajustes como adesivo, questão na arquibancada para que no dia 14 esteja prontinha – explicou Wilson Lima.

Relembre

A Arena da Amazônia quase chegou a ser descartada por conta da iluminação. No entanto, a solução encontrada foi emprestar refletores de outro estádio, o Ismael Benigno (Colina), também de Manaus, para que o palco de Copa do Mundo conseguisse receber Brasil x Uruguai.

De acordo com Wilson Lima, o empréstimo de refletores foi uma medida provisória encontrada para equipar a Arena da Amazônia com uma iluminação satisfatória, a tempo hábil, para o duelo das Eliminatórias, já que para ter refletores novos levaria mais tempo por conta do processo licitatório.

Ao confirmar a partida na Arena da Amazônia, a CBF citou, em nota, que assumiu juntamente com Governo do Estado do Amazonas a responsabilidade pela revitalização do gramado.

*Informações/ge