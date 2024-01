Palacios tem lesão constatada e vira desfalque no Corinthians 

Lateral-esquerdo estreou pelo clube no último sábado e saiu ainda no intervalo com dores na perna direita.

O lateral-esquerdo Diego Palacios se tornou desfalque para o Corinthians. Neste domingo, o jogador teve constatada uma lesão no tendão do músculo posterior da coxa direita e não terá condições de reforçar o time no clássico desta terça-feira contra o São Paulo, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

O equatoriano contratado para essa temporada sentiu o problema na perna ao tentar um drible na reta final do primeiro tempo da partida contra o São Bernardo, que terminou com derrota do Corinthians por 1 a 0.

Palacios caiu no gramado e acabou substituído no intervalo da partida. Os primeiros exames ocorreram depois da partida, ainda no CT Joaquim Grava. No período da manhã deste domingo, novas provas confirmaram o problema físico.

O clube não divulgou o tempo de afastamento do ala canhoto, que passará por reavaliação na terça a fim de definir o tratamento adequado.

Sem Palacios, Mano Menezes deve promover o retorno de Hugo ao time titular corintiano para o duelo de terça contra o São Paulo. A bola rola a partir das 19h30, na Neo Química Arena.

O Corinthians entrará em campo diante de uma situação incômoda neste início de temporada do Paulistão. Depois de vencer o Guarani na estreia por 1 a 0, em casa, o Timão perdeu para o Ituano (1 a 0) e São Bernardo (1 a 0), fora de casa, nas rodadas seguintes.

*Com informações do ge