Palácio dos Bandeirantes muda sua fachada em homenagem à rainha Elizabeth II

Sede do Governo do Estado estará iluminado nas cores azul, vermelha e branca até domingo (11).

O Governo de São Paulo iluminou nesta sexta-feira (9.set) a fachada do Palácio dos Bandeirantes de azul, vermelho e branco, em homenagem à rainha Elizabeth II. A sede do Governo de São Paulo estará iluminada com as cores da bandeira do Reino Unido até domingo (11).

“A morte da rainha Elizabeth é um marco na história do mundo. Ela deixa seu exemplo de superação como mulher e abdicação de sua vida pessoal pela Nação. Exemplo de chefe de Estado, muito amada por seu povo e respeitada no mundo inteiro”, declarou o governador Rodrigo Garcia.

No uso de suas atribuições legais, o governador decretou luto oficial no território do Estado de São Paulo, por três dias, a partir de 8 de setembro, em sinal de profundo pesar pelo falecimento da rainha Elizabeth II. A publicação saiu no Diário Oficial do Estado na quinta-feira (8), data de falecimento da monarca.

Em 1968, o então governador de São Paulo, Abreu Sodré, ofereceu um banquete de boas-vindas à rainha e ao príncipe Philip no Palácio dos Bandeirantes, onde assistiram a uma apresentação dos cantores Wilson Simonal, Jair Rodrigues e Elza Soares.

*Com informações do sbtinterior