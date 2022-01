Pais ou responsáveis podem solicitar o CPF de crianças no Poupatempo

Inscrição pode ser feita junto com a solicitação do RG infantil, mediante agendamento.

Menores de 16 anos que comparecem aos postos do Poupatempo em todo o Estado para serviços de RG (primeira ou segunda via), e que ainda não possuem inscrição no CPF, terão um número criado automaticamente durante o atendimento para incluir na Carteira de Identidade.

Por ser um atendimento presencial, é necessário agendar data e horário pelos canais digitais, no portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital e totens de autoatendimento para os serviços de RG – que é emitido pelo Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD), órgão da Polícia Civil de São Paulo, nas unidades do Programa.



Depois, basta comparecer ao posto selecionado com um dos pais ou responsável legal, com documento de identificação com foto, e apresentar a Certidão de Nascimento original e cópia. A foto é feita na hora e a primeira via do documento é gratuita.

“Garantir cidadania às pessoas, seja de forma online ou presencial, é compromisso do Poupatempo. Neste momento em que o Estado de São Paulo inicia a vacinação infantil contra a Covid-19, o serviço de CPF é mais uma facilidade que os pais encontram para regularizar toda a documentação das crianças”, afirma diretor da Prodesp – empresa de Tecnologia do Estado de São Paulo que administra o programa Poupatempo, Murilo Macedo.

Apesar de não ser exigido durante a imunização das crianças em São Paulo, o CPF infantil possibilita aos pais a facilidade de acessar a carteira digital de vacinação, pelo aplicativo ou portal do Poupatempo, por meio de um cadastro que pode ser feito para o(a) filho(a).

Todo cidadão, em qualquer idade, pode ter seu Cadastro de Pessoa Física (CPF). No caso de recém-nascidos, desde 2015 o CPF já é incluído automaticamente na Certidão de Nascimento.

A inscrição no CPF de brasileiros acima dos 16 anos, que possuam Título de Eleitor em situação regular, pode ser feita de forma online, e os canais eletrônicos do Poupatempo oferecem fácil acesso a mais esse serviço, direcionando o usuário à página da Receita Federal, órgão responsável pelo documento. O CPF é digital, podendo ser baixado ou impresso, e possui o mesmo valor legal da antiga versão física.

Entre as quase 190 opções que os canais eletrônicos do Poupatempo disponibilizam à população, estão funcionalidades da Receita Federal, como a inscrição ou solicitação do CPF, consulta de inscrição, comprovante de inscrição, alteração de dados e regularização do CPF, além de atendimentos de outros órgãos, como o Detran.SP, Instituto de Identificação (IIRGD), CDHU, Sabesp, prefeituras e muitos outros.

*Informações/Governo de SP