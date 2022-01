Pai, mãe e filho de Votuporanga morrem ao terem carro atingido por caminhonete em rodovia de MS 

Colisão ocorreu na tarde de terça-feira (25), na BR-262, entre Ribas do Rio Pardo e Campo Grande.

Pai, mãe e filho, moradores do bairro Vila Ana, em Votuporanga/SP, morreram em acidente na tarde de terça-feira (25), na BR-262, entre Ribas do Rio Pardo/MS e Campo Grande/MS. O carro em que eles estavam foi atingido por uma caminhonete ocupada somente pelo motorista, que ficou ferido. Esta foi a segunda colisão com mortes, neste trecho de rodovia federal, em dois dias. Na segunda-feira (24), um casal morreu.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o carro dirigido por Wellington Neves de Oliveira, de 41 anos, seguia no sentido Ribas do Rio Pardo e foi atingido pela caminhonete que transitava no sentido contrário e invadiu a contramão.

Com o impacto, os dois veículos saíram da pista, passaram pelo barranco e foram parar em uma área de vegetação às margens da rodovia. Ambos ficaram destruídos.

No carro, ao lado de Wellington, estava o pai dele, Ailton Lemes de Oliveira, de 67 anos. Os dois ficaram retidos entre a lataria e o painel. Já Darcy Neves de Oliveira, de 71, estava no banco traseiro e foi arremessada. Conforme a polícia, todos usavam cinto de segurança, mas o impacto foi tão forte que o cenário era de destruição.

O motorista da caminhonete foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para o hospital de Ribas do Rio Pardo e depois transferido para Campo Grande.

Consta no boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, que o motorista da caminhonete invadiu a pista contrária ao fazer uma ultrapassagem em trecho de faixa contínua, o que é proibido.

No entanto, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) diz que não há indícios de que seja uma ultrapassagem em local proibido” e sim “de que houve o estouro de um dos pneus da caminhonete no eixo traseiro”, causando a perda de controle da direção. Situação que será investigada.

Ainda segundo a PRF, “a força do impacto também aponta para possível excesso de velocidade do condutor da caminhonete”.

A PRF informou ainda que não havia problemas na pista e que há marcas que mostram onde a caminhonete teria começado a perder a direção.