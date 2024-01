Pai e filho são presos suspeitos de roubos a propriedade rural e casa em Populina e Santa Fé do Sul 

Polícia Militar chegou aos suspeitos a partir de dados de veículo usado para praticar os crimes. Foram apreendidos carro e celulares.

Pai e filho, de 49 e 25 anos, foram presos nesta segunda-feira (1º.jan) suspeitos de praticarem roubos em Populina/SP e Santa Fé do Sul/SP.

Segundo a Polícia Militar, o primeiro crime aconteceu em uma propriedade rural de Populina. Os ladrões invadiram o local, renderam três pessoas e fugiram com um carro e celulares.

O segundo roubo foi registrado em uma casa de Santa Fé do Sul. Ainda de acordo com a PM, os mesmos criminosos invadiram o imóvel, renderam um grupo de amigos e também fugiram com um carro, celulares, além de joias e dinheiro.

Uma vítima foi agredida na ação e precisou ser encaminhada a uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Não há detalhes sobre o estado de saúde dela.

A Polícia Militar foi acionada via 190 e identificou em câmeras de monitoramento um dos veículos usados para praticar os crimes. Em patrulhamento, a corporação chegou às casas dos suspeitos.

Nos locais foram encontrados um dos veículos roubados e alguns celulares das vítimas.

Pai e filho foram presos em flagrante e levados à Central da Polícia Civil de Jales/SP. Outros suspeitos de participação nos roubos são procurados pela polícia.

*Com informações do g1