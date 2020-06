Pai e filho encontram jiboia durante passeio no Bosque Municipal de Jales

Era pra ser mais um passeio simples de pai e filho, sem aglomerações e em busca do contato com a natureza em meio a quarentena e ao respeito ao isolamento social durante a pandemia de coronavírus. Morador da região do Bosque Municipal de Jales, Gustavo Balbino e o filho Pedro, levaram um baita susto na manhã desta sexta-feira, 5 de junho.

Segundo Gustavo, essa foi a primeira vez que ele encontrou uma cobra dentre os vários passeios que já fez no Bosque. A jiboia, de aproximadamente dois metros, estava tranquila em seu habitat e não fazia grandes movimentações no momento. Por conta disso, o morador conseguiu registrar de longe, e relatou ao FocoNews.

O Bosque é uma das principais opções de contato com espécies nativas que os jalesenses possuem. Neste 5 de junho, dia mundial do meio ambiente, este ”encontro” da cobra com o morador reforça a necessidade de preservação do meio ambiente, principalmente levando em consideração a conservação e os cuidados que este espaço precisa ter.

Fonte: Meu Foco News