Pai e filho de Rio Preto são encontrados em Parisi após três dias desaparecidos 

James e o filho de 2 anos foram encontrados pela Polícia Militar ao lado do veículo da família, que estava sem gasolina.

No início da tarde dessa terça-feira (26), a Polícia Militar de Parisi/SP encontrou pai e filho que estavam desaparecidos há 3 dias em São José do Rio Preto/SP. James Cristiano Rodrigues, de 35 anos, saiu de carro com o filho Bernardo, de 2 anos, na tarde do último sábado (23), e disse que iria ao mercado buscar leite para o filho, mas não retornou.

Segundo a Delegacia de Polícia de Parisi, James e o filho foram encontrados ao lado do veículo da família, que estava sem gasolina, na beira de uma vicinal que dá acesso à cidade. Os Policiais encaminharam os dois à Delegacia.

Segundo informado, James, que seria usuário de drogas, não aparentava ter feito uso de substâncias e disse que tinha ido à casa de familiares. Bernardo estava bem, mas reclamava que estava com fome.

Bernardo passou pelo Conselho Tutelar e já foi entregue à família. James foi ouvido e também foi liberado.