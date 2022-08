Pai e filha ficam feridos após motorista embriagado bater carro em moto em Rio Preto 

Pai e filha, de 36 e 13 anos, ficaram gravemente feridos depois que um motorista embriagado bateu o carro que dirigia em uma motocicleta, no bairro Anchieta, em São José do Rio Preto/SP, na última segunda-feira (15.ago).

Segundo o boletim de ocorrência, o motorista do carro, de 39 anos, perdeu o controle do veículo e bateu na moto. Em seguida, arrancou uma árvore, atingiu uma lixeira e o muro de uma casa.

Ainda de acordo com o registro policial, o motorista do carro apresentou sinais de embriaguez. Ele confessou que ingeriu bebida alcoólica horas antes do acidente e que usou drogas no domingo (14).