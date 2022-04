Pai é agredido a pauladas por adolescentes durante confusão na saída da escola do filho; agressores foram liberados 

Segundo a Polícia Civil, vítima relatava que o filho estava sendo ameaçado por colegas. Confusão começou na saída da escola do filho, em Jales/SP, quando o homem desceu do veículo com o pedaço de pau.

Um homem de 52 anos ficou gravemente ferido depois de ser agredido a pauladas por adolescentes durante uma confusão na tarde de quarta-feira (6.abr), em Jales/SP.

A confusão começou quando alunos que estudam com o filho do homem chamaram a atenção do pai, que desceu do carro com um pedaço de pau.

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima esteve na delegacia na parte da manhã para registrar um boletim de ocorrência, pois o filho sofria ataques pela internet de colegas de escola.

Durante a briga generalizada, um adolescente pegou o pedaço da mão do homem, e outros dois menores o acertaram na cabeça, continuando quando já estava no chão.

Ele foi socorrido com traumatismo craniano para a Santa Casa de Jales e depois transferido para o Hospital de Base em São José do Rio Preto/SP. O estado de saúde é grave.

O B.O., foi registrado como lesão corporal. O trio envolvido foi liberado. O caso é investigado como tentativa de homicídio e os menores poderão ser apreendidos.

*Informações/g1