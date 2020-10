Pai dos ‘Trigêmeos de Parisi’ morre em acidente de moto

Da Redação

Renato Santos, 36, pai dos trigêmeos de Parisi, famosos por participarem do Programa de Ana Hickmann em fevereiro de 2016, morreu na tarde desta quinta-feira, 8, ao cair com sua motocicleta na estrada vicinal Ângelo Comar, que liga Parisi à Votuporanga.

De acordo com informações, Renato, trafegava pela via à caminho do trabalho à Facchini de Votuporanga, quando, segundo informações tentou dar um ‘ajeitada’ na máscara de proteção ao Covid-19, perdeu o controle e teria batido contra uma árvore, falecendo no local.

Renato Santos ficou conhecido nacionalmente após ser pai de trigêmeos, em um caso que foi analisado pela Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia de São Paulo, despertando a atenção da grande mídia, incluindo a vinda da apresentadora Ana Hickmann, à região, que gravou o quadro SOS Mãe, para o programa Hoje em Dia, da Record.