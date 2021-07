Pai de bebê morto por carro desgovernado diz que não deu tempo de salvar criança: ‘Motorista acelerou muito’

Família é natural da Bolívia, mas mora há anos em Bady Bassitt/SP, cidade onde o caso foi registrado no dia 27 de junho. Pai também foi atingido pelo carro e pede ajuda para pagar as contas, pois precisará ficar sem trabalhar.

O costureiro Pablo Flores Catacora, pai do bebê de um ano e quatro meses que morreu após ser atropelado por um carro dentro de uma chácara, disse que tentou salvar o filho, mas não conseguiu por conta da velocidade que o veículo estava.

“O motorista entrou, fechou a porta, ligou o carro e saiu. Eu nunca pensei que o carro fosse vir na nossa direção. Tentei levantar, mas, lamentavelmente, não deu tempo. O motorista acelerou muito. O pneu do carro passou em cima da cabeça do meu filho. Essa é a última cena que tenho. Não vi meu filho sendo enterrado. Não consegui me despedir”, desabafou.

O caso foi registrado no bairro Estrela do Oriente, em Bady Bassitt/SP, no dia 27 de junho. Pablo também sofreu diversos ferimentos ao ser atingido pelo mesmo veículo. Ele foi socorrido e levado para o Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP, onde ficou internado até o último sábado (3).