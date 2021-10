Pai de Ayrton Senna, Milton da Silva, morre aos 94 anos, em São Paulo

Pai do brasileiro tricampeão faleceu na manhã desta quarta-feira de causas naturais; Milton era casado com Neyde Senna e acompanhou toda a carreira do filho no automobilismo, desde o kart até a F1.

O pai de Ayrton Senna, Milton Guirado Theodoro da Silva, faleceu de causas naturais na manhã desta quarta-feira, aos 94 anos, em São Paulo. Milton, carinhosamente conhecido pelo apelido de Miltão, era casado com Neyde Joanna Senna, mãe do piloto e, juntos, tiveram três filhos: Viviane, Ayrton e Leonardo. A informação foi divulgada em uma publicação no perfil oficial do ex-piloto em uma rede social.

O pai de Ayrton dedicou boa parte de seu tempo e vida à carreira do piloto, acompanhando-o de perto, desde os primeiros passos no kart até a trajetória do brasileiro na F1. Milton dividia a atenção entre a carreira do ídolo brasileiro e a empresa metalúrgica que fundou.

Reservado, de jeito sério e fechado, Milton tinha uma relação profunda com o filho de coração mole. Uma ligação que se tornou pública em raros momentos durante a carreira do piloto na F1. Em um deles, ocorrido nos bastidores de Interlagos, logo depois da vitória heróica de Senna no GP do Brasil de 1991, quando exausto depois de guiar a McLaren com apenas a sexta marcha, Ayrton não se importou com as câmeras ao pedir um beijo ao pai.

*Informações/ge