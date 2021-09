Pai acredita que personal morto em Araçatuba foi executado por não se segurar em capô: ‘Dez tiros’

Após mais de 30 horas de trabalho, equipes do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) desarmaram e detonaram todos os 98 artefatos em um aterro sanitário do bairro Água Branca. Um vídeo mostra os explosivos sendo detonados.

Com a retirada das bombas, ruas e avenidas foram liberadas nesta terça-feira (31). Alguns comerciantes aproveitaram para reabrir as portas. As aulas nas escolas da rede municipal e estadual serão retomadas nesta quarta-feira (1º).

De acordo com a Prefeitura de Araçatuba, a vacinação contra a Covid-19 também voltará a ser feita no Multi Shop, assim como a circulação do transporte público na região central do município.