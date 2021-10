Padre Sílvio Roberto tem alta hospitalar e comemora aniversário em casa

Religioso que é muito querido também em Votuporanga/SP, estava sob cuidados médicos em hospital de São José do Rio Preto/SP onde reside.

O padre Sílvio Roberto dos Santos, responsável pela paróquia Menino Jesus de Praga, em São José do Rio Preto/SP, recebeu alta no sábado (16), após alguns dias internado em um hospital da cidade.

O religioso que é amplamente conhecido e querido também em Votuporanga/SP deixou uma mensagem em sua página do Facebook:

“Olá caros irmãozinhos!

Acabei de ter alta hospitalar e chegar em casa

Sinto-me melhor com a graça poderosa de Deus e as insistentes e profundas orações carinhosas de vocês;

A febre baixou ,tbm a creatinina também, melhora na inflamação pulmonar, e tbm a baixa da anemia diminuíram minhas fraquezas…

Fui muitíssimo bem assistido pelas equipes médica e de enfermagem da UNIMED, o que colaborou eficazmente na minha recuperação.

Pelo sistema home car da Unimed continuarei tomando antibióticos em casa.

Louvo a Deus os cuidados do Luís Tesoureiro, Hudson, Fernando Monteiro Marques, Selma diarista, minhas sobrinhas Manoela e Juliana que vieram de Votuporanga ficar comigo no Hospital da Unimed.

Mais uma etapa vencida proporcionada por Deus nesse longo e rigoroso tratamento…

Grato reconhecimento ao pe Berti, Diácono Aristides e todos pelo Amor de Deus que os faz com paciência conduzir a nossa querida comunidade paroquial na minha ausência. Amo vcs fraternalmente com o coração cheio de gratidão e a vcs as minhas seguras orações, pedindo ao Senhor que lhes retribua em bênçãos sobre bênçãos.

Com carinho presbiteral abençoo a todos indistintamente.

*Pe. Sílvio Roberto*”

Nesta segunda-feira (18), centenas de admiradores deixaram mensagens carinhosas nas redes sociais de Sílvio Roberto pela passagem de seu aniversário.